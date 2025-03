Festas de Abrantes assinalam os 109 anos de elevação a cidade

As Festas de Abrantes regressam entre 6 e 14 de Junho para assinalar 109 anos de elevação a cidade, com espectáculos musicais, artesanato, tasquinhas e actividades desportivas, culturais e ligadas às tradições locais, anunciou o município. Carolina Deslandes, Plutónio, Arco da Velha, Fernando Daniel, Gisela João, Hyubris, Kura e Nininho Vaz Maia são os cabeças de cartaz. Em comunicado, o município indica que as Festas de Abrantes se constituem como o maior evento sociocultural do concelho e que ao longo de nove dias a cidade vai ser palco de um vasto programa cultural, musical, recreativo e desportivo, com actividades para todas as idades e gostos.

Este evento anual, que celebra o Dia da Cidade e é ponto de encontro da comunidade abrantina e de atracção para muitos visitantes de vários pontos do país, combina o melhor da música, gastronomia, tradições locais e um ambiente festivo.A animação das Festas de Abrantes vai realizar-se em vários espaços, sendo o palco principal na Esplanada 1.º de Maio, no centro da cidade, onde vão decorrer os grandes espectáculos, à excepção do Dia da Cidade, a 14 de Junho, com o concerto de Nininho Vaz Maia a decorrer no Palco Manuel Maurício, no Aquapolis Sul (Rossio ao Sul do Tejo), seguido de espectáculo de fogo de artificio e Festa M80.

Na Praça Raimundo Soares vai estar instalado o Palco das Artes, por onde irão passar as actuações dos alunos dos Agrupamentos de Escolas N.º 1 e N.º 2 de Abrantes e os espectáculos infantis “Iris Maravilha”, “BLUEY” e “Masha e o urso”. No Largo João de Deus vai estar o Largo Jovem, que terá música e entretenimento. Na Praça Barão da Batalha vai estar instalado o Palco Tradições, por onde irão passar os Ranchos Folclóricos e as Bandas Filarmónicas do concelho de Abrantes. A novidade deste ano vai decorrer na Rua Nossa Senhora da Conceição, com animação de rua e performances. O Espaço Famílias, para os mais novos, será instalado no jardim da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes (ESTA), com insufláveis, jogos tradicionais e pinturas faciais. As tasquinhas voltam a ocupar o Jardim da República onde também estará o Palco Tasquinhas, com animação musical popular durante os dias do evento, ao passo que a Feira de Artesanato continuará a ocupar o Largo Motta Ferraz.

As Festas de Abrantes são organizadas pela câmara municipal e contam com a colaboração de várias associações, entidades locais e juntas de freguesia de Abrantes e Alferrarede e de São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo. Abrantes assinala este ano o 109.º aniversário da elevação da “Notável Vila de Abrantes” à condição de cidade, que se concretizou em 14 de Junho de 1916.