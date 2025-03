Exposição “Tomar Imaterial” pode ser visitada até Maio

A exposição “Tomar Imaterial”, organizada pelo município de Tomar, pode ser visitada no Complexo Cultural da Levada entre os dias 14 de Março e 25 de Maio. A exposição tem como propósito documentar, preservar e valorizar o Património Cultural Imaterial do concelho de Tomar.



Através de um levantamento detalhado de tradições, rituais e festividades locais, a mostra evidencia a riqueza simbólica e visual das celebrações tomarenses, desde procissões e cortejos até eventos populares. O horário da exposição é de terça a domingo, entre as 10h00 e as 12h00 e entre as 14h00 e as 17h00.