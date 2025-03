Ruínas romanas em Benavente continuam por classificar e não vão ser atracção turística

O estado de conservação da olaria romana da Garrocheira, em Benavente, tem gerado alguma desconfiança na população do concelho, sendo que muitos munícipes continuam a afirmar não terem qualquer conhecimento da existência daquele local. Cristina Gonçalves, técnica na Câmara Municipal de Benavente, e directora do Museu Municipal de Benavente, afirma que o processo de classificação da olaria da Garrocheira, que esteve parado na altura da pandemia de Covid-19, continua em andamento, mas sem intenção de tornar as ruínas romanas numa atracção turística. No entanto, a responsável garante a O MIRANTE que têm sido realizadas visitas com alunos à estrutura, no âmbito educativo do museu, que tem a seu cargo a organização e planeamento das excursões.

A estação da Garrocheira situa-se na margem direita do rio Sorraia, num local que foi outrora bordejado pelo “rio velho”. A olaria era composta por dois fornos destinados à produção de ânforas para a conservação de peixe. Pela tipologia das cerâmicas, especula-se que o período de laboração da fábrica tenha sido entre os séculos III e IV d.C. A localização destes fornos, numa zona de fácil acesso fluvial, gerou na época alguma projecção, parecendo provável a sua relação com outras estruturas semelhantes.

Recorde-se que, em 2021, o vereador responsável pelo pelouro da Cultura e Património, Hélio Justino tinha admitido a O MIRANTE que o município iria melhorar na promoção turística deste património, mas o facto de estar inserido numa propriedade privada estará a dificultar a situação. No sítio online do Museu Municipal de Benavente estão disponíveis várias informações sobre a Olaria Romana da Garrocheira, tal como detalhes sobre a investigação que decorre.