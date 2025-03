partilhe no Facebook

Tomar inaugurou mural comemorativo do Dia Internacional da Mulher

Novo mural, comemorativo do Dia Internacional da Mulher, foi inaugurado no dia 8 de Março, na fachada da Biblioteca Municipal de Tomar António Cartaxo da Fonseca. A obra, criada pela artista Inês Matos, pretende valorizar o espaço público e promover a reflexão sobre o papel das mulheres na sociedade.

A cerimónia contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Tomar, Hugo Cristóvão, vereadores e da própria artista, que partilhou a sua visão e processo criativo. O mural foi apresentado como um símbolo de arte, igualdade e celebração, reforçando a importância da representatividade feminina no espaço público.