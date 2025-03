Tomar já submeteu candidatura da Festa dos Tabuleiros a Património Imaterial da Humanidade

Revelação foi feita pelo presidente da câmara, Hugo Cristóvão, na reunião do executivo que se realizou esta segunda-feira.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O município de Tomar já submeteu a candidatura da Festa dos Tabuleiros a Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO. O presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), revelou em reunião do executivo, que a candidatura foi submetida no dia 14 de Março. O autarca explicou que agora a comissão nacional da UNESCO vai reunir todas as candidaturas e escolher uma, numa decisão que, diz, será mais “política”.

O presidente do município referiu que todos os países europeus, não apenas Portugal, só podem submeter uma candidatura em cada ano, o que significa, que a comissão nacional terá de decidir qual das candidaturas apresentadas pelo nosso país avança. “Haverá uma fase que já não será técnica, será política, na escolha dessa candidatura”, disse. Sobre o processo, o autarca mencionou tratar-se de um trabalho muito “maturado”, com a participação de técnicos e de cidadãos ligados à Festa dos Tabuleiros, como antigos mordomos e outras personalidades. “É um trabalho que retrata a comunidade e aquilo que nós sabemos ser exactamente uma festa com esta dimensão. Aguardemos agora que ela possa ter o devido acolhimento e esperemos que a Festa dos Tabuleiros seja a escolhida o mais breve possível”, concluiu Hugo Cristóvão.