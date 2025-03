Abertas inscrições para a Feira de Época de Torres Novas

Estão abertas as inscrições, até 30 de Março, para todos os interessados em vender os seus produtos na Feira de Época de Torres Novas, que este ano se realiza de 29 de Maio a 1 de Junho. Todas as informações, como as normas de funcionamento, estão disponíveis no site da Câmara de Torres Novas.

Em simultâneo estão abertas, até 9 de Abril, as inscrições para o Baile dos Petizes (dos oito aos 15 anos) e para a Folia na Praça (a partir dos 16 anos). No que se refere ao Baile dos Petizes, os ensaios vão decorrer nos dias 12, 19 e 26 de Abril, 3, 10 e 17, 25, 28 e 29 de Maio. Os espectáculos vão acontecer a 29 de Maio e 1 de Junho. Quanto à Folia na Praça, os ensaios vão acontecer nos dias 24 de Abril, 16, 17 e 24, 25, 28 e 29 de Maio. Os espectáculos vão decorrer nos dias 29, 30 e 31 de Maio e 1 de Junho.