Bombeiros de Alpiarça comemoraram 76 anos

As comemorações dos 76 anos dos Bombeiros Municipais de Alpiarça culminaram com uma cerimónia a 16 de Março que teve início com a formatura e recepção às entidades, seguida de uma breve visita ao museu e bênção dos veículos pelo pároco Tiago Pires.

Na sessão solene foram entregues distinções aos elementos do quadro activo, quadro de honra e a empresas e individualidades que se destacaram pelo seu apoio e colaboração com os bombeiros. As comemorações terminaram com um almoço comemorativo. O seminário Trauma e Desencarceramento,realizado no dia anterior, contou com mais de 200 elementos de várias corporações do território nacional e ilhas.