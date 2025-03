Casa dos Cubos em Tomar recebe exposição de fotografia

O CEFT – Casa dos Cubos, em Tomar, vai receber a exposição “Pouso”, com instalação fotográfica de João Alves e instalação sonora de João Corvo, a partir de quarta-feira, 19 de Março. A inauguração está marcada para as 16h30 e a exposição pode ser visitada até 13 de Abril.

“Pouso” explora a relação de Vila Nova da Barquinha com o rio Tejo. As fotografias de João Alves documentam uma relação de presença/ausência com o rio, mostrando as marcas que o Tejo foi deixando na construção da vila ao longo do tempo, sem nunca o mostrar directamente. A instalação sonora de João Corvo complementa a exposição com uma imagem sonora desse mesmo rio, reforçando a relação de presença/ausência do elemento água no trabalho através do elemento sonoro. Os sons para a instalação foram captados num workshop de iniciação à captação e edição de som para vídeo e paisagens sonoras, realizado de 1 a 3 de Março.