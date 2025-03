Exposição de pintura de Margarida Germano homenageia as mulheres

A exposição “Feminando – Força, Reflexo e Sonho” está em exibição na Galeria Bar do Palácio do Infantado, em Samora Correia, até 31 de Maio. Margarida Germano é a autora desta exposição que mostra que o lugar da mulher é onde ela quiser, através de 25 quadros pintados maioritariamente a óleo, mas também a acrílico. A exposição foi inaugurada no Dia da Mulher e estiveram presentes várias mulheres homenageadas nas janelas do Palácio do Infantado, bem como o fundador do grupo de teatro de Samora Correia Os Revisteiros, Joaquim Salvador, que reconheceu o papel da mulher na sociedade e reforçou a importância de se continuar a celebrar o dia.

Margarida Germano, 60 anos, impulsionou as aulas de pintura no Centro Cultural de Samora Correia. Começou a pintar há 20 anos, mas lembra-se de ser criança e ficar a ver quem pintava, nem que fosse a loiça de Sacavém, que considera arte. Os cadernos da escola sempre tiveram rabiscos, mas a vida ditou que fosse administrativa. Fugia para a escrita, mas com uma filha pequena, marido e casa para cuidar, a pintura foi sendo adiada. Privilegia os clássicos, grandes obras pintadas a óleo. Agrada-lhe Velasquez e pintores russos e australianos.

“Para mim um quadro com um risco não é arte, é marketing. É a história da banana com fita-cola e que alguém deu milhões por aquilo. É a cor que faz comprar e não a técnica de pintura. Escolhe-se o que dá com o tapete ou que fica melhor com o sofá”, dizia em entrevista a O MIRANTE em Março de 2024. Margarida Germano costuma expor em Samora Correia, sobretudo temas taurinos. Mas o que mais gosta de pintar, ou não fosse alentejana, são as planícies e o sol.

No Centro Cultural de Samora Correia as aulas são dadas pelo pintor José Prudêncio, que foi convidado por Margarida Germano para ensinar pintura a óleo. O valor pago pelos alunos é simbólico e para começar é recomendada uma palete de cores e pincéis.