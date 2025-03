Festas de São José em Santarém com programa alterado devido ao mau tempo

O programa das Festas de São José em Santarém sofreu alterações devido à previsão de chuva e vento forte até final desta semana, com o programa a estender-se até terça-feira, 25 de Março, data em que vai acontecer o concerto de Tony Carreira, inicialmente previsto para dia 19. Na tarde do último dia decorre ainda o concerto do Conservatório de Música de Santarém.

Para esta quarta-feira, 19 de Março, feriado municipal, mantém-se a cerimónia de reabertura da Torre das Cabaças pelas 09h30, a missa em honra de São José, na Sé, pelas 10h30, seguida de procissão caso as condições climatéricas o permitam. A programação prevista para quinta-feira, 20, foi totalmente cancelada e transferida para segunda-feira, 24 de Março, nomeadamente a Noite de Tunas e a actuação dos 8 D’Aldeia.

A programação inicial mantém-se para o fim de semana, nomeadamente os espectáculos de Quim Barreiros (sexta), Richie Campbell (sábado) e Orquestra Típica Scalabitana (sábado), Fenixtil e Shiver (domingo). A animação conta ainda com DJs todos os dias, desfile etnográfico e mostra de folclore (dia 22), corrida de toiros no dia 22 e ainda largadas de toiros diárias e baptismos equestres, entre outras actividades.

Nas Festas de São José não vai faltar a vertente gastronómica, com destaque para a realização do Festival das Sopas do Concelho de Santarém, onde participam várias associações do concelho, e a presença de quatro restaurantes dinamizados por associações, nomeadamente, Associação Amigos das Caneiras, ADCR Os Tricofaites, Associação Caçadores de Achete e Clube de Caçadores do Arneiro das Milhariças. Vão também estar quatro tasquinhas dinamizadas por clubes do concelho: Rugby Clube de Santarém, Associação Académica de Santarém, União Desportiva de Santarém e Vitória Clube de Santarém.