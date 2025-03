O livro “As águas do Ribatejo no Século XVIII”, da autoria de Lina Maria Marques Soares, vai ser apresentado no dia 22 de Março, pelas 15h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santarém.

Livro “As águas do Ribatejo no Século XVIII” apresentado em Santarém

O livro “As águas do Ribatejo no Século XVIII”, da autoria de Lina Maria Marques Soares, vai ser apresentado no dia 22 de Março, pelas 15h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santarém. A apresentação estará a cargo de Cristiana Lucas Silva. A edição é do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão e da empresa municipal Águas de Santarém.