Tuna Templária celebra 25 anos com festa no Mercado de Tomar

A Tuna Templária do Instituto Politécnico de Tomar vai assinalar o seu 25º aniversário esta quarta-feira, 19 de Março, em Tomar, com a maior edição de sempre do já tradicional Woodstock. A festa vai decorrer na Tenda do Mercado Municipal, estando o início marcado para as 21h00.

O evento vai contar com as actuações da ESTATUNA, Cavaleiras de Sellium e Tuna Templária. A fechar a noite vai subir a palco o DJ PJ.