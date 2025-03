Xira Equestre e concurso de ganadarias animam Vila Franca de Xira até ao Colete Encarnado

A cidade de Vila Franca de Xira vai receber este ano, entre os dias 8 e 11 de Maio, a primeira edição do Xira Equestre, um encontro dedicado à promoção e valorização equestre da região, com os cavalos e a lezíria como os principais protagonistas.

O Xira Equestre será um dos nove eventos que, entre Março e Julho, prometem dinamizar a cidade até às festas do Colete Encarnado e que englobam um programa vasto a que o município deu o nome “Do campo à Praça” e foi apresentado ao final da tarde de segunda-feira, 17 de Março. O Xira Equestre é uma das grandes novidades, com o programa a incluir demonstrações equestres, exposições, palestras, actividades pedagógicas e competições. Segundo Carlos Silva, um dos responsáveis do evento, o Xira Equestre vai realizar-se no tentadero do cabo, onde está a escola de toureio José Falcão e haverá uma ligação de barco entre o cais de VFX e o cabo para quem quiser visitar o certame. Outro dos destaques será a homenagem ao mestre dos cavalos Luís Valença. Para Fernando Paulo Ferreira, presidente do município, esta é uma grande aposta, que espera vir a marcar o calendário cultural da Área Metropolitana de Lisboa. “Queremos com este conjunto de eventos manter a ponte entre a tradição e a contemporaneidade. O Xira Equestre visa destacar o esforço e o trabalho que é feito em torno do cavalo”, explicou.

* Notícia desenvolvida na edição impressa O MIRANTE