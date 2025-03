Pintor José Serrão de Faria morre aos 88 anos

Serrão de Faria era conhecido como o pintor do cavalo lusitano.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

José Francisco Quelhas Serrão de Faria, conhecido como o pintor do cavalo lusitano, faleceu aos 88 anos. O seu corpo encontra-se na Capela de São José, em Azinhaga, onde será a celebração religiosa às 11h00 de quinta-feira, 20 de Março, seguindo para o cemitério de Azinhaga, concelho da Golegã.

A sua obra retratava o cavalo, o campino, o gado bravo, as paisagens da lezíria e as suas gentes, mas também diversos monumentos e vistas de vilas e cidades portuguesas, retratos de numerosas figuras nacionais, entre outras temáticas.

Com 18 livros publicados e mais de duas centenas de exposições, individuais e colectivas, em Portugal e no estrangeiro, destacou-se como um importante aguarelista, embora tenha usado outras técnicas.