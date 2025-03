Rancho da Casa do Povo da Ereira voltou a ter actividade e vai comemorar o aniversário no domingo, 23 de Março. Para a noite anterior está prevista uma noite de karaoke na Casa do Povo.

Rancho da Casa do Povo da Ereira celebra aniversário com folclore e karaoke

O Rancho da Casa do Povo da Ereira, do concelho do Cartaxo, comemora 30 anos a 23 de Março com um desfile pelas ruas da aldeia ao início da tarde, tendo como grupo convidado o Rancho de Alcoentre, do concelho de Azambuja. Na noite anterior há uma noite de karaoke na Casa do Povo, organizada pelo rancho, que retomou no ano passado por um grupo de amigos após um interregno de quatro anos.

A ideia da criação do rancho partiu do momento em que um grupo de crianças que frequentavam o ATL da Ereira começou a manifestar um grande interesse pelo folclore. Em Agosto de 1994 participaram nos festejos tradicionais da freguesia, com algumas danças que ensaiaram. Nessa altura, o grupo foi observado e aplaudido por elementos do Rancho Folclórico de Vale da Pedra, que mais tarde se tornou o padrinho do grupo, e dois dos seus componentes prestaram-se a ensaiar semanalmente o pequeno grupo de crianças. Com esse apoio, surgiu o Rancho Folclórico da Ereira.

Com a entrada de muitos jovens da freguesia foram formados dois grupos, um infantil e outro juvenil. Familiares e voluntários da terra constituíram a tocata, que tal como o grupo, não possuía qualquer tipo de experiência, mas com perseverança e ajudas exteriores passaram a acompanhar os dançarinos. A população foi-se envolvendo progressivamente e contribuindo quer para a estabilidade monetária e aquisição de instrumentos, quer para o reportório musical e trajes típicos. Reproduziram-se trajes domingueiros, de fazendeiros abastados, camponeses, vindimadeira, lagareiro, podador, lavadeira, criada, padeira, mondadeira, lavrador, pastor, cocheiro, noivos e traje de adiafa.