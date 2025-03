Sábado há Mostra de Teatro Concelhia em Tomar 

A Mostra de Teatro Concelhia vai decorrer no sábado, dia 22 de Março, em Tomar. A iniciativa vai ter lugar na Nabantina e vai funcionar em modo maratona de teatro. De manhã e até à noite vão ser sete as companhias de teatro que vão passar pelo evento, que pretende mostrar o que se está a fazer na área do teatro pelo concelho de Tomar. A entrada é livre.

A abrir, às 11 horas, vai decorrer a peça de teatro “O Canto Mágico do Passáro”, pelo grupo 30POR1LINHA. De seguida, e já na parte da tarde, é a vez de ULTIMAcTO! apresentarem a peça “Al Pantalone”. Depois vão actuar o Grupo de Teatro do Rancho de Alviobeira, com a peça “Fios Soltos”, a Companha Teatro Templários com a peça “Vaudeville da Miséria”, e o Espaço Zero com “Ângela Tamagnini, Benemérita e Filantropa”. À noite vão decorrer as peças “Casadas mas solteiras” do Grupo Teatro ACD S. Silvestre e “Sim, senhor Primeiro Ministro” do Fatias de Cá.