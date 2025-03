Escuteiros de Samora Correia organizam 6.º Festival de Sopas

O Pavilhão da Comissão de Festas do Porto Alto recebe sábado, 22 de Março, a 6.ª edição do Festival de Sopas “Sempre Alerta”, organizado pelo Agrupamento 1127 de Samora Correia do Corpo Nacional de Escutas.

O evento tem início marcado para as 20h30 e promete uma variada mostra de sopas, acompanhada por momentos de convívio.

A entrada tem um custo de 8 euros para participantes com mais de 10 anos, valor que inclui todas as sopas, uma bifana, uma bebida e uma tigela de barro, que pode ser devolvida no final para reembolso de 1 euro. Para crianças entre os 4 e os 10 anos, o bilhete custa 5 euros, sem direito à tigela.

Os participantes podem ainda optar por levar a tigela de barro como recordação ou devolvê-la, recebendo parte do valor da entrada de volta.