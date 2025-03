Maio, Mês da Juventude leva cultura e música a todas as freguesias de VFX

A edição deste ano do programa Maio, Mês da Juventude, promovido pela Câmara de Vila Franca de Xira, tem como novidade a descentralização dos espectáculos e iniciativas pelas freguesias do concelho. A apresentação pública do programa foi feita no recinto escolar da Secundária Gago Coutinho, em Alverca do Ribatejo, para delírio dos alunos, uma vez que alguns músicos que fazem parte da programação subiram a palco, como os Excesso, David Carreira e Wet Bed Gang.

A principal novidade é o Festival Sotaques, que vai decorrer dias 23, 24 e 25 de Maio no Parque Urbano da Flamenga, em Vialonga. No âmbito do Projecto 3 – Fest&Art da Operação Integrada Local, este será um dos maiores eventos da agenda anual do concelho. Apadrinhado pelos Wet Bed Gang, originários da freguesia, o festival apresenta um cartaz com nomes, como Deejay Télio, Mariza, Soraia Ramos, Nenny, Bonga, entre outros, e vai também ter um espaço para novos talentos locais, recinto de stands e tasquinhas.

Nos mesmos três dias a Quinta Municipal da Piedade, na Póvoa de Santa Iria, vai receber o Jazz na Quinta, numa parceria com a Sociedade Euterpe Alhandrense e o Conservatório Regional Silva Marques, apresentando como cabeças de cartaz Alma Nuestra, Lokomotiv e 4Teto João Freitas.

A música terá ainda outro ponto alto com mais uma edição do Xira Sound Fest, nos dias 30 e 31 de Maio, no Parque Urbano do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira. Diogo Piçarra, David Carreira, Julinho KSD, Excesso, Ivandro, Plutónio e Chico da Tina são os artistas convidados. O Xira Sound Fest aposta na inclusão, criando melhores condições de acesso a pessoas com deficiência ou incapacidade, e tornando a música acessível à comunidade surda, com a colocação nos concertos de ecrãs gigantes exclusivos para os intérpretes de Língua Gestual Portuguesa que acompanharão a programação.

Mais do que música

Para além da música e dos espectáculos, de entrada livre, vai ser assinalado a nível regional o Dia de São Jorge do Corpo Nacional de Escutas, na Base da Força Aérea de Alverca, organizado em parceria com a Junta Regional do CNE, com a celebração presidida pelo Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, encontro este que receberá cerca de 5 mil jovens. A Assembleia Municipal Jovem está agendada para 7 de Maio, no Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira, e vai debater a “Tecnologia a pensar no concelho”.

O desporto também não foi esquecido e vai haver “Padel para Nabos”, no Jardim José Álvaro Vidal, em Alverca do Ribatejo, Meeting XIRA Natação, na Piscina Municipal de Vila Franca de Xira, Dia da Modalidade, dedicado à Vela, no Centro Náutico do ASC, e o Peddy-Paper Fest, na Vila de Alhandra.

Em parceria com a Sociedade Euterpe Alhandrense, vai realizar-se o workshop MEET’ENCENA, com o Grupo de Teatro Esteiros, e o MEET’Sunset, na zona ribeirinha de Alhandra, que contará com a DJ Évora, Andrea Verdugo, Foz e John Goulart.

A Escola Básica e Secundária D. Martinho Vaz de Castelo Branco, na Póvoa de Santa Iria, acolhe o Conselho Municipal Jovem com o programa “GPS”, e o Campeonato de Hip Hop vai animar os dias 17 e 18, no Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira.