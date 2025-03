Teatro D. Maria II estreia espectáculo em Ourém

Proporcionar novas experiências criativas a crianças a partir dos três anos é um dos objectivos de “Cabe mais um?”, espectáculo do Teatro Nacional D. Maria, que estreia em Ourém. A criação pretende, em paralelo, promover o pensamento e capacitar os profissionais da educação e da cultura que trabalham com crianças daquela faixa etária, explica o Teatro Nacional D. Maria II, em comunicado. Com texto de Inês Fonseca Santos e Maria João Cruz, encenação de Catarina Requeijo e interpretação de Beatriz Jacinto, Mafalda Cardoso Pereira e Mariana Fonseca, trata-se da história de dois gatos que vivem numa casa há muito tempo, mas que, por ser tão diferente, desconfiam de um cão que, entretanto, passou a viver com eles.

“Cabe mais um?” foi desenvolvido ao longo de 2025 com as comunidades artísticas de Lagos, Ourém e Ponte de Lima, municípios parceiros do projecto. Neste arranque, e até ao dia 4 de Abril decorrem apresentações em jardins de infância de Ourém. No dia 30 de Março há duas sessões abertas a famílias agendadas para o Teatro Municipal de Ourém. O espectáculo integra o projecto “Boca aberta”, iniciativa do Teatro Nacional D. Maria II e da Fundação La Caixa, em colaboração com o BPI e em parceria com o Plano Nacional das Artes e os municípios de Ourém, Lagos e Ponte de Lima, onde o espectáculo será também apresentado em sessões para famílias e em jardins de infância nos meses de Outubro e Novembro. A par de “Cabe mais um?”, as mesmas comunidades trabalharam o espetáculo “Não se pode! Não se pode!”, que estreia em Maio. Também no âmbito de “Boca aberta”, os três concelhos envolvidos recebem a Oficina Boca Aberta que, entre Março e Maio, vai desafiar a criatividade de educadores de infância, professores e auxiliares de educação educativa, procurando enriquecer as suas competências através das artes cénicas.