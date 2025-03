Aldeia de Arruda dos Vinhos avança com comunidade energética

A aldeia de A dos Arcos, no concelho de Arruda dos Vinhos, vai ser a primeira no concelho a dar um passo rumo à criação de uma comunidade energética. A cooperativa Coopérnico, em parceria com a Câmara de Arruda dos Vinhos, está a desenvolver o estudo com vista à criação de uma Comunidade de Energia Renovável (CER) na localidade. O projecto, informou o vice-presidente do município, Paulo Pinto (PS), na última reunião de câmara, prevê a instalação de um local de produção de energia renovável na Quinta da Murzinheira, permitindo que moradores, estabelecimentos comerciais e restaurantes produzam e consumam energia de forma colaborativa.

A CER de A dos Arcos promete diversos benefícios para os participantes, incluindo uma poupança na factura da electricidade, redução da emissão dos gases com efeitos de estufa e o reforço dos laços comunitários.

Acreditamos que este pode ser o pontapé de saída para a constituição desta comunidade e já tivemos reuniões com empresários de Arranhó e com a população, visando a implementação desta central de energia eléctrica verde, promovendo a descarbonização da economia. Ainda é um longo caminho a percorrer mas quanto mais cedo começarmos melhor”, explicou.

Os residentes e comerciantes interessados poderão investir colectivamente em painéis fotovoltaicos ou turbinas eólicas, utilizando parte da energia gerada por esses equipamentos para cobrir os seus consumos diários e a comunidade terá acesso a informação e formação sobre produção e consumo energético sustentável. O projecto também poderá impulsionar a mobilidade eléctrica na aldeia, permitindo o carregamento de veículos com energia limpa produzida localmente.

Para avaliar a viabilidade do projecto, a Coopérnico lançou no seu site um formulário de interesse dirigido aos moradores de A dos Arcos e das localidades num raio de 4 km.