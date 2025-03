Câmara de Santarém assina escritura para compra do Teatro Rosa Damasceno em Abril

A Câmara de Santarém vai assinar em Abril a escritura de compra e venda para aquisição do antigo Teatro Rosa Damasceno, que integrava a massa insolvente da empresa Enfis, Hotelaria e Turismo. A novidade foi dada pelo presidente do município, João Leite (PSD), durante a cerimónia de reabertura da Torre das Cabaças, monumento vizinho da abandonada sala de espectáculos. Denotando alguma emoção, o autarca disse que a formalização do negócio deve acontecer a 5 de Abril, destacando que com esse acto resolve-se um processo com duas décadas.

Tal como já tínhamos noticiado, a Câmara de Santarém exerceu o direito de preferência para aquisição do degradado Teatro Rosa Damasceno, no centro histórico da cidade, que tinha sido vendido em leilão electrónico, no final de Fevereiro, por 190 mil euros. Na altura, João Leite garantiu que iria trabalhar afincadamente para que desse imóvel arruinado nasça a futura Casa das Artes e Cultura de Santarém, “acabando definitivamente com a imagem degradante que em nada beneficia o nosso concelho”. Informou ainda que durante os próximos meses será apresentado o estudo prévio para a concretização dessa obra.

Recorde-se que o degradado imóvel, encerrado há mais de duas décadas, faz parte do lote de imóveis colocados no mercado em resultado do processo de insolvência da empresa Enfis, Hotelaria e Turismo, que integrava o Grupo Enfis. O antigo Teatro Rosa Damasceno foi vendido pelo Clube de Santarém ao Grupo Enfis no início deste século. A intenção do Grupo Enfis seria requalificar e remodelar aquele edifício classificado como de interesse público, dotando-o de novas valências. No entanto os projectos nunca se concretizaram. E, em Março 2007, um incêndio destruiu quase por completo o interior da antiga sala de espectáculos.