Labrugeira recebe 20º Festival Sopas, Merendas & Vinhos

Está à porta a 20.ª edição do Festival Sopas, Merendas & Vinhos, que decorrerá na Labrugeira, freguesia de Ventosa, concelho de Alenquer, entre os dias 4 e 6 de Abril.

O evento, organizado pela Adega Cooperativa da Labrugeira com o apoio do Município de Alenquer, realizar-se-á pela primeira vez na sede do Grupo Recreativo Flor de Maio, entidade que também assume a organização desta edição.

A entrada no recinto terá um custo de 2,5 euros, mas estará disponível um kit por 10 euros, que inclui uma sopa, uma merenda, uma bebida e um doce. Quem assim preferir poderá adquirir individualmente as doses desejadas, ao mesmo preço unitário, junto de cada entidade participante.

Para satisfazer o apetite, haverá à disposição sete sopas e sete merendas distintas.