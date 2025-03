Ribatejo é uma região em crescimento mas ainda há muito trabalho pela frente

O Ribatejo foi um dos destinos nacionais convidados na 35ª edição da Bolsa Turismo de Lisboa (BTL), que decorreu entre os dias 12 a 16 de Março, na Feira Internacional de Lisboa. O evento contou com a presença de vários municípios e empresas da região, que promoveram as suas culturas, tradições e produtos, de forma a atrair mais turismo. O distrito de Santarém, e particularmente a cidade, é visto por Pedro Beato como uma “âncora” para o turismo regional. Na abertura do stand escalabitano, o vice-presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo destacou o trabalho que tem sido feito em prol do sector na região e revelou que a gastronomia e o enoturismo serão as grandes apostas no próximo ano. “Queremos potenciar os nossos recursos e traduzi-los em produto turístico”, disse.

Directamente de Cannes para a BTL, o presidente da Câmara Municipal de Santarém destacou a valorização do património histórico e cultural que o município tem feito, salientando a assinatura do protocolo em 2022 que permite a abertura permanente dos monumentos da cidade abertos ao público. “Era impensável Santarém ter o potencial que tem o nosso centro histórico e não estar disponível para a população. Temos mais de 370 mil visitas desde a assinatura desse protocolo”, realçou João Leite. A Escola Profissional do Vale do Tejo ficou encarregue dos petiscos no stand, que fazia referência à Igreja de Nossa Senhora da Graça.

Promoção ao mais alto nível

A região contou com a presença de vários municípios, que se fizeram acompanhar por produtores ou artesãos. Benavente apostou em Joaquina Abrantes para promover as suas “bugigangas”, com referência ao rancho, aos campinos e aos forcados. Natural de Samora Correia, começou a fabricar as peças há mais de quatro décadas e, actualmente reformada, não perdeu o gosto à sua arte e continua a promovê-la. Apesar de já ter feito vários eventos na região, foi a primeira vez na BTL e mostrou-se bastante satisfeita com a iniciativa.

No caso do município de Almeirim, a aposta passou muito pela gastronomia, com produtos como o melão de Almeirim ou a inevitável Sopa da Pedra. Para Ana Ferreirinho, a região carece de maior investimento hoteleiro, apesar do vasto potencial que existe em termos de turismo. A técnica de turismo do município acredita que a proximidade com Santarém é um factor favorável a Almeirim devido à maior oferta de alojamento.

A aposta no enoturismo é uma vertente forte na região, especialmente no Cartaxo. O concelho apresentou-se na BTL como a “Capital do Vinho” e teve como prioridade a presença de produtores que proporcionaram provas de vários vinhos de excelência. “Estamos perto de Lisboa e queremos atrair as pessoas para virem até ao Cartaxo, passear pelas nossas vinhas e provarem os nossos vinhos”, explicou a O MIRANTE Pedro Emídio, da Quinta do Sampaio.

O stand do município da Chamusca apostou na promoção das várias festividades que são celebradas no concelho, nomeadamente a Ascensão, que decorre este ano entre 24 de Maio e 1 de Junho. Em Alpiarça foi realizada a divulgação dos vários eventos que decorrem no município, como a Alpiagra ou o Festival Gastronómico Sabores do Campo e da Charneca Ribatejana, mas também de vários pontos culturais, como a Casa dos Patudos. A proximidade com o Alentejo pode ser uma das explicações para os bons números que o município de Coruche tem reunido no sector do turismo. Carlos Palmeiro, técnico de turismo do município, acredita que a proximidade a uma das regiões mais procuradas é importante, mas não desvincula o trabalho que tem sido feito no concelho para atrair cada vez mais visitantes. “Temos feito uma grande promoção da cortiça, desde o Observatório do Sobreiro e da Cortiça à dinamização de actividades que colocam os visitantes em contacto com artesãos, ferramentas e técnicas de tiragem que são utilizadas”, explicou.

O aproveitamento do rio Tejo

Em plena feira gastronómica está Salvaterra de Magos, que levou o Mês da Enguia à BTL, apelando à visita ao concelho durante o mês de Março. Entre o diverso património cultural promovido pelo município, como os bordados da Glória do Ribatejo, os visitantes foram atraídos pela presença de um falcoeiro e respectivo falcão, promovendo a Falcoaria Real, uma das jóias da coroa do concelho. Os passeios de barco na aldeia piscatória do Escaroupim são também um produto turístico. Para Rui Domingos, responsável da Rio-a-Dentro, a aldeia tem um potencial turístico significante, porém faltam maiores ofertas para potenciais visitantes. A ausência de restaurantes e alojamentos são factores que levam o empresário a acreditar que o Escaroupim não aproveita “nem 1%” do activo valioso que é o Rio Tejo.

Madalena Santos, técnica de turismo da Promartur, que faz igualmente a exploração e promoção de passeios pelo Tejo, acredita que a facilidade de acessos à aldeia seria outro dos factores que facilitariam o turismo. A empresa realiza rotas no Escaroupim em que também destaca a cultura avieira nas margens do rio.