Santarém celebra o 25 de Abril com muita cultura

Espectáculos musicais com Paulo de Carvalho, Gisela João, Carlos Alberto Moniz, Manuel Freire e JP Simões são alguns dos atractivos do programa cultural das comemorações do 51º aniversário do 25 de Abril, que se estende por todo o mês de Abril. Os bilhetes já se encontram à venda. Mais uma vez, a organização resulta de uma parceria entre o município e a comissão das comemorações populares do 25 de Abril, que envolve ainda a colaboração de uma série de outras entidades.

“Mantivemos as quatro lógicas fundamentais: celebrar a data, evocar e reflectir sobre o seu significado, e garantir a dimensão de festa”, afirmou o vereador da Cultura, Nuno Domingos, na apresentação do programa, onde esteve acompanhado por João Luiz Madeira Lopes, da comissão das comemorações. Para além da música, a programação inclui também espectáculos de teatro, cinema e exposições, além de tributos a personalidades que se destacaram na luta contra o regime.

Na área musical, o programa abre com um concerto comemorativo do centenário de Carlos Paredes, no da 3 de Abril, pelas 21h30, no Círculo Cultural Scalabitano, como Luísa Amaro, Mafalda Lemos e Gonçalo Lopes. Segue-se, na noite de 4 de Abril, no Teatro Sá da Bandeira (TSB), um concerto de Carlos Alberto Moniz, intitulado “Memórias viradas para o futuro”, que assinala os seus 50 anos de carreira.

Na noite de 5 de Abril, igualmente no TSB, JP Simões presta homenagem a José Mário Branco, num concerto com versões de músicas do cantautor falecido em 2019. Manuel Freire actua no Centro Cultural Regional de Santarém na noite de 10 de Abril e Gisela João sobe ao palco do TSB na noite de 12 de Abril. Paulo de Carvalho e o pianista cubano Victor Zamora levam o espectáculo “E Depois do Adeus? Contar Cantigas” ao Convento de São Francisco na noite de 17 de Abril.

No dia 15 de Abril, a Sociedade Recreativa Operária de Santarém organiza uma conversa sobre “Santarém na luta pela Liberdade (1926-1974”, seguindo-se um Jantar Conspirativo nas mesmas instalações.

No cinema, o TSB exibirá uma selecção de filmes sobre liberdade e revolução, incluindo “Sempre”, de Luciana Fina, “À Mesa da Unidade Popular”, de Isabel Noronha e Camila de Sousa, “DAHOMEY”, de Mati Diop, e “Aqueles que Ficaram”, de Mariana Valverde e Humberto Candeias.

Na área teatral, destacam-se a peça “Heróis do Impossível”, de João Garcia Miguel, que retrata a vida de um casal no período pós-revolução, na noite de 11 de Abril no TSB; e “Abril 25”, um espectáculo comunitário que celebra o 51º aniversário da Revolução dos Cravos, agendado para a noite de 24 de Abril no CNEMA.

O dia 25 de Abril vai contar com várias iniciativas, com actuação de várias bandas filarmónicas pelas ruas da cidade. Nesse mesmo dia, o município, em parceria com o Exército português, vai prestar uma homenagem a Salgueiro Maia, no Jardim dos Cravos, pelas 11h00, seguindo-se a reinauguração do Mural 25 de Abril.

Durante a tarde, depois do almoço comemorativo, está previsto um desfile pela liberdade que vai percorrer algumas artérias da cidade, terminando o programa com um encontro de coros comemorativos do 25 de Abril, um evento que se realiza desde 1976 e que reúne grupos corais de várias regiões do país.