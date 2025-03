Banda da SFUS em concerto de Quaresma na Igreja Matriz de Samora Correia

A Banda Filarmónica União Samorense (SFUS) realizou, no dia 22 de Março, um concerto de Quaresma na Igreja Matriz de Samora Correia.

O evento, que contou com a presença de centena e meia de pessoas, foi organizado pela Sociedade Filarmónica União Samorense e contou com o apoio da Paróquia local.

O concerto inseriu-se nas celebrações do período quaresmal e pretendeu proporcionar um momento de espiritualidade através da música.

Os músicos da SFUS, sob a direcção do maestro Fernando Ramos, apresentaram um repertório adequado à época, que se iniciou com “José e Maria”, de Álvaro Reis.