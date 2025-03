Museu de Mação celebra 20 anos da reabertura e lança inquérito à população

O Museu de Mação reabriu há 20 anos como Museu de Arte Pré-Histórica e do Sagrado do Vale do Tejo. A direcção quer saber a opinião da população acerca do futuro daquele que é um dos mais antigos museus municipais de Portugal.

O Museu de Mação reabriu a 18 de Março de 2005 impulsionado pelas comunidades do concelho de Mação, em especial de João Calado Rodrigues e de Maria Amélia Horta Pereira. As escavações arqueológicas em diversos locais, espaços de memória, o Núcleo da Ortiga e o futuro Núcleo de Envendos, tornaram o Museu de Mação numa referência nacional e internacional. Ao longo dos anos, o museu tem servido de espaço de formação para alunos de mestrado e doutoramento de todo o mundo, de formação em protecção civil e de estudos avançados com o Centro de Geociências e o Instituto Terra e Memória. O Museu Municipal foi alvo de renovações e desde Agosto de 2024 que disponibiliza novos recursos para a comunidade de Mação.

No ano em que celebra 20 anos da reabertura, como Museu de Arte Pré-Histórica e do Sagrado do Vale do Tejo, a direcção do museu quer manter a relação permanente com as pessoas e por isso lançou um inquérito à população para saber a opinião dos cidadãos acerca do caminho a seguir para que possa definir objectivos “ambiciosos, mas realistas”.