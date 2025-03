Bombeiros de Samora Correia organizam 19.º Passeio TT

O 19.º Passeio TT dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia realiza-se no dia 6 de Abril, num percurso de mais de 100 quilómetros pelas planícies do Ribatejo.

A iniciativa, que junta amantes do todo-o-terreno, inclui a participação de quads, motos e UTVs.

O ponto de encontro está marcado para a Estrada dos Arados, na sede da ADCRA, com a abertura do secretariado às 08h00. Seguem-se o briefing às 09h00 e a partida às 09h15. Durante o trajecto, os participantes terão uma pausa para pequeno-almoço e abastecimento às 10h30, antes do almoço previsto para as 14h00.

As inscrições incluem diferentes modalidades, com valores de 35 ‘rodas’ para pilotos, 20 ‘rodas’ para acompanhantes e 15 ‘rodas’ para quem apenas pretenda participar no almoço.

Os interessados podem obter mais informações através do contacto 263 651 122 ou do e-mail passeiomoto@bvsamoracorreia.pt.