Filarmónica de Arruda dos Vinhos dá concerto na Quinta de São Sebastião

A Banda Filarmónica da Santa Casa da Misericórdia de Arruda dos Vinhos (SCMAV) vai realizar um concerto gratuito e aberto ao público a 5 de Abril na Adega da Quinta de São Sebastião em Arruda dos Vinhos. O concerto vai acontecer entre as 21h30 e as 22h30 e será dedicado a António Parente, uma figura essencial no crescimento da Banda Filarmónica da SCMAV. O evento contará também com a participação especial do cantor lírico João Mendoza. Criada em 2008 pela iniciativa da Santa Casa da Misericórdia de Arruda dos Vinhos, a banda filarmónica teve a sua estreia oficial a 15 de Agosto de 2009, durante as festividades em honra de Nossa Senhora da Salvação. Desde então, tem desempenhado um papel importante na dinamização cultural da região, reunindo hoje 44 músicos, na sua maioria jovens, formados na escola de música da instituição.