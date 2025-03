Coruche celebra 512 anos do Foral Manuelino com recriação histórica e programação cultural

As iniciativas decorrem no Largo do Pelourinho e na Praça da Liberdade, em Coruche. As actividades, caso as condições meteorológicas não o permitam, têm lugar no Museu Municipal de Coruche.

O município de Coruche assinala, a 29 de Março, os 512 anos da atribuição do Foral Manuelino e o Dia Nacional dos Centros Históricos com um programa de actividades que inclui uma recriação teatral, uma palestra e momentos musicais inspirados na época quinhentista.

As comemorações decorrem no Largo do Pelourinho e na Praça da Liberdade, a partir das 15h00, e pretendem proporcionar uma viagem ao passado, revisitando um dos marcos históricos da vila. A iniciativa inclui uma dramatização da concessão do foral pela Associação Cultural Teatrário, com a convocatória dos “homens bons”, a redacção e leitura pública do documento, e um tabelião que caligrafará em cursivo renascentista, recriando a estética documental da época. O município convida jovens e adultos a participarem como figurantes na recriação histórica, com inscrições disponíveis por e-mail ou através de um QR Code divulgado no cartaz oficial do evento.

O programa integra ainda a palestra “D. Manuel I e a vila de Coruche”, apresentada pelo historiador José António Martins, que abordará o contexto da atribuição do foral e a sua importância na reorganização administrativa do território. O ambiente será enriquecido pelas actuações dos grupos Troubad`Ouros e Barro Negro, que interpretarão repertório trovadoresco e jogralesco da época.

As celebrações encerram com um beberete, evocando os sabores da época e promovendo o convívio entre participantes e público num ambiente histórico e culturalmente enriquecedor.