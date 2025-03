Acampamento Templário anima fim-de-semana em Tomar 

Evento decorre no sábado e domingo, na Mata Nacional dos Sete Montes. Durante os dois dias, visitantes de todas as idades vão ter a oportunidade de explorar um acampamento militar e civil, onde vão ser recriadas as vivências dos monges-cavaleiros da Ordem do Templo.

Tomar vai reviver a sua história templária no fim-de-semana de 29 e 30 de Março, com a realização do Acampamento Templário na Mata Nacional dos Sete Montes. O evento, organizado pela associação Thomar Honoris, em parceria com o município de Tomar, união de freguesias de Tomar e a Ordem dos Pobres Cavaleiros do Templo de Jerusalém (OPCTJ), pretende proporcionar uma experiência imersiva na era medieval. Paralelamente vai acontecer o Mercado da Estrelinha.

Durante os dois dias, visitantes de todas as idades vão ter a oportunidade de explorar um acampamento militar e civil, onde vão ser recriadas as vivências dos monges-cavaleiros da Ordem do Templo. Entre tendas, armamentos e demonstrações de combate, o evento procura transportar os participantes para o ambiente autêntico da Idade Média. Para os mais curiosos e aventureiros, vai haver também oficinas de experimentação, nas quais vai ser possível aprender sobre diversas artes e ofícios medievais, desde a manufatura de armaduras e vestuário até à caligrafia e iluminação de manuscritos.

No Mercado da Estrelinha, os visitantes vão poder adquirir produtos artesanais inspirados na época medieval, degustar iguarias tradicionais e assistir a animações temáticas.