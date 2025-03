Festa do Vinho e da Vila em Alcanhões

A Festa do Vinho e da Vila regressa a Alcanhões no fim-de-semana de 28 a 30 de Março com um programa com muita animação e a habitual Rota das Adegas.

A Festa do Vinho e da Vila regressa a Alcanhões no fim-de-semana de 28 a 30 de Março com um programa com muita animação e a habitual Rota das Adegas, pelas quatro da tarde de sábado, que celebra os néctares e produtores locais. São diversos os espectáculos musicais na Casa das Colectividades, com bandas, DJs, uma noite de fado e um encontro regional de acordeonistas. Há ainda um passeio de Minis clássicos e picaria. Para ajudar a suportar as despesas com a organização, a Câmara de Santarém decidiu atribuir um apoio financeiro de 20 mil euros à Junta de Freguesia de Alcanhões, que estima gastar cerca de 60 mil euros com a realização da festa. “O evento promove o reforço da identidade cultural e funciona como dinamizador económico da freguesia, estimando o que melhor se faz neste território e valorizando a respectiva comunidade local e o concelho de Santarém”, lê-se na proposta de atribuição do subsídio, aprovada por unanimidade pelo executivo da Câmara de Santarém.