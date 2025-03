Durante cinquenta dias, Alenquer celebra as Festas do Império do Divino Espírito Santo, uma tradição com mais de setecentos anos de devoção.

Festas do Império do Divino Espírito Santo regressam a Alenquer

As Festas do Império do Divino Espírito Santo estão de regresso a Alenquer entre 20 de Abril e 8 de Junho. A festa secular é um testemunho vivo da devoção popular e da identidade cultural de Alenquer com as ruas ornamentadas com tapetes floridos, os bodos, realização das missas e animação cultural durante 50 dias desde o domingo de Páscoa ao domingo de Pentecostes.

Alenquer, Aldeia Galega, Aldeia Gavinha, Paúla, Ota, Carregado, Cadafais, Pereiro de Palhacana e Atalaia acolhem actividades da maior manifestação de religiosidade do concelho e que tem ecos diferentes no Brasil, nos Açores e noutras partes do Mundo. A génese da tradição criada precisamente em Alenquer remonta a 1321, data apontada como tendo sido a do início das Festas do Império do Divino Espírito, instituídas pela Rainha D. Isabel e o Rei D. Dinis, que atravessaram séculos de história e perduram até aos dias de hoje.

O arranque da programação sucede no Domingo de Páscoa, na Igreja do Convento de São Francisco, com a Missa Solene de Páscoa com Entronização das Insígnias do Espírito Santo, prolongando-se até ao ponto alto das celebrações, a 7 e 8 de Junho.

A tradição com mais de 700 anos, e génese em Alenquer, viu o culto reavivado há 17 anos, tendo como principais impulsionadores o pároco e provedor da Misericórdia de Alenquer, José Eduardo Martins e D. Manuel Clemente (à data Bispo de Lisboa).