Festival Gastronómico do Cabrito em 32 restaurantes de Torres Novas

Confecionado no forno ou na púcara o cabrito volta a ser rei em mais de três dezenas de restaurantes do concelho de Torres Novas. A 34ª edição do festival gastronómico decorre de 11 a 20 de Abril.

O cabrito vai ser rei nas ementas de 32 restaurantes do concelho de Torres Novas, de 11 a 20 de Abril, durante a 34ª edição do Festival Gastronómico do Cabrito, promovido pela Câmara de Torres Novas. Com receitas para todos os gostos destaca-se o cabrito assado no forno com batatas e grelos, o cabrito na púcara, o ensopado de cabrito e cabrito à padeiro. Especialidades que harmonizam com a doçaria à base de produtos tradicionais da região, nomeadamente, os frutos secos de Torres Novas.

Os restaurantes aderentes são A Brasa, A Gamela dos Sonhos, Adega D’Família, Adega Torrejana, BlueG’IN Bistro, Brasão Real, Cabaça's, De’Gustar, Dom Gula, Galera Restaurante, Hotel Torres Novas - Restaurante, Inprovável, Mamma Mia, Mamma Mia Sópovo, Mário Alturas, Marisqueira Aquário, Mestre Petisqueiro, Mosteiro do Leitão, O Cantinho do Pereira, O Pocinho, Papa-Figos, Plátano, Restaurante Nersant, Ritonicho, Rossio Restaurante - Bar, Seven Restaurante, Solar da Valada, Tasca Petisqueira, Taverna do Avô, Temperos da Luz, Vieira dos Frangos e Zeca.

Esta iniciativa, refere o município em comunicado, visa contribuir para a afirmação e preservação de um dos pratos típicos da gastronomia torrejana e, em simultâneo, apoiar o sector da restauração e captar a atenção do visitante para os aromas e sabores únicos da gastronomia local.