Abril’Arte leva música e teatro a freguesias do concelho de Santarém

O projecto Abril'Arte regressa este ano ao concelho de Santarém para oferecer vários espectáculos inseridos na programação das comemorações do 25 de Abril organizada pela Câmara de Santarém, numa parceria com a Comemorações Populares do 25 de Abril de Santarém-Associação Cultural. Na noite de sexta-feira, 4 de Abril, há também teatro, a partir das 21h30,com a peça O Patriota, pela Secção de Teatro da Sociedade Recreativa Operária, na Sociedade Educativa e Recreativa da Romeira.

Na tarde de sábado, 5 de Abril, a partir das 17h00, a Orquestra de Guitarras Portuguesas do Conservatório de Música de Santarém actua no Centro de Convívio e Cultura de Arneiro de Tremês e Carvoeira. Já na noite de 5 de Abril, há teatro na Moçarria com a peça “Memórias do Estado Novo – 1933 / 1974”, representada pelo Centro Dramático Bernardo Santareno nas instalações do Centro de Cultura, Recreativo e Desportivo Moçarriense.

Domingo, 6 de Abril, pelas 17h00, a banda da Sociedade Filarmónica e Instrução Musical da Gansaria toca em casa, tocando na Associação Recreativa e Cultural da Gançaria. Na tarde de segunda-feira, 7 de Abril, a partir das 15h30, há música ao vivo em Alcanede com o Grupo de Cavaquinhos da Universidade da Terceira Idade de Santarém, que se apresenta no espaço da Universidade Cultural de Alcanede.

FOTOS - DR