Carlos Alberto Moniz e JP Simões para ver e ouvir em Santarém

Concertos agendados para as noites de 4 e 5 de Abril vão ter como palco o Teatro Sá da Bandeira

Na noite de sexta-feira, 4 de Abril, pelas 21h30, o cantor Carlos Alberto Moniz apresenta o espectáculo Memórias Viradas para o Futuro no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém. O conhecido músico comemora 55 anos de vida artística e apresenta as suas canções e histórias, num concerto de onde percorre uma carreira bem conhecida dos portugueses.

Na noite seguinte, igualmente pelas 21h30, é a vez de JP Simões subir ao palco do Teatro Sá da Bandeira para cantar José Mário Branco. O cantor de Coimbra, antigo integrante do grupo Belle Chase Hotel, presta uma sentida homenagem a José Mário Branco, uma das personalidades que mais marcaram a música portuguesa desde a década de 1960, como cantautor, compositor, arranjador e produtor musical, e que nos deixou em 2019.

O nome do concerto é também o título do disco editado por JP Simões, onde homenageia José Mário Branco e tem a contribuição de Nuno Ferreira, na guitarra e voz, Pedro Pinto no contrabaixo, Ruca Rebordão na percussão e Márcio Pinto na marimba e electrónica. O disco foi lançado pela editora Omnichord Records em fevereiro de 2024.



