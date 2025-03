Casa do Povo de Arcena é exemplo de dinamismo no concelho de Vila Franca de Xira

Houve casa cheia na celebração dos 91 anos da Casa do Povo de Arcena. A festa contou com a actuação de algumas das secções da colectividade como a Zumba, Taekwondo, grupo coral e musical e rancho folclórico e ainda as danças de salão da escola de dança EntrePassos do Centro Social para o Desenvolvimento do Sobralinho. O espectáculo realizou-se no dia 16 de Março, na sede da casa do povo, e na ocasião foram atribuídos diplomas aos sócios com 25 e 50 anos de filiação.

A Casa do Povo de Arcena é um exemplo de dinamismo do movimento associativo do concelho de Vila Franca de Xira. Com uma direcção composta só por mulheres, movimenta semanalmente cerca de 600 pessoas, distribuídas pelas secções de Zumba, Taekwondo, grupo coral e musical, rancho folclórico, yoga, ginástica de manutenção, tertúlia de fado (parceria com um grupo de Lisboa) e escola de acordeão e concertina. “Temos um excelente grupo de trabalho. O paradigma é trabalhar para fora, para a comunidade. Aos poucos temos conseguido atrair mais gente e o espírito de voluntariado aqui não tem igual”, disse a O MIRANTE a presidente da direcção da colectividade, Clara Negrinho.

A Casa do Povo de Arcena conseguiu concretizar um dos objectivos que foi a instalação de uma caixa multibanco na sua sede. O processo demorou dois anos a concretizar-se e resultou de uma parceria estabelecida entre a colectividade, a Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho e o banco Montepio.

Direcção aposta na inclusão

A direcção quer o edifício sede acessível a pessoas com mobilidade condicionada e por isso vai apostar na instalação de um elevador vertical. Para isso, a casa do povo vai submeter uma candidatura ao programa da Câmara de Vila Franca de Xira até 31 de Março deste ano. “O nosso principal problema é o avançar da idade dos dirigentes e o receio de não conseguirmos passar às novas gerações a importância do associativismo. Mas já andamos a trabalhar nesse sentido porque a nossa grande ambição é que esta casa não feche portas”, afirmou Clara Negrinho. No próximo dia 5 de Abril a Casa do Povo de Arcena vai realizar o Baile da Pinha e no mesmo mês vai convocar eleições. A actual direcção é recandidata a mais um mandato de três anos.