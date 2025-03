José Salgado actua ao vivo no Teatro Maria Matos em Lisboa

Médico psiquiatra lançou o álbum Cais das Memórias, com canções da sua autoria, no ano passado. Bilhetes já estão à venda na Ticketline.

José Salgado vai actuar ao vivo dia 9 de Abril, às 21h00, no Teatro Maria Matos, em Lisboa. O concerto, em que vai ter em palco consigo, músicos e cantores profissionais, tem por base o disco “Cais das Memórias”, apresentado em Outubro do ano passado, em Santarém.

José Salgado é médico psiquiatra e tem desenvolvido a sua carreira profissional, no Hospital de Santarém, Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa e na AS Clínica. A sua ligação à música vem da juventude, mas só foi concretizada em disco, quarenta anos mais tarde, o ano passado.

No espectáculo de 9 de Abril, a que deu o nome “Cais das Memórias e outras histórias”, José Salgado promete transformar cada música em uma nova experiência para o público, com uma versão revisitada das suas composições. Os bilhetes já estão à venda na Ticketline e nos locais habituais.