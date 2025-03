Luísa Amaro celebra Carlos Paredes com concerto em Santarém

No ano em que se comemoram os 100 anos de Carlos Paredes, o Círculo Cultural Scalabitano, em Santarém, recebe um espectáculo musical na noite de quinta-feira, 3 de Abril, a partir das 21h30, com Luísa Amaro, a companheira do falecido guitarrista.

No ano em que se comemoram os 100 anos de Carlos Paredes, o Círculo Cultural Scalabitano, em Santarém, recebe um espectáculo musical na noite de quinta-feira, 3 de Abril, a partir das 21h30, com Luísa Amaro, a companheira do falecido guitarrista. O espectáculo evoca a personalidade única da guitarra portuguesa, tocada por Luísa Amaro e Mafalda Lemos, em articulação com o som do clarinete de Gonçalo Lopes.

Os bilhetes para o espectáculo têm o preço único de 5 euros e encontram-se à venda no Centro Cultural Regional de Santarém e na loja de fotografia, Emoção D’Imagens.