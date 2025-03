Medalhas de Ouro, Prata e Mérito para 25 personalidades de Santarém

O município de Santarém homenageou uma série de 25 entidades e cidadãos, alguns a título póstumo, durante as recentes Festas de São José, numa cerimónia realizada no Convento de São Francisco. Com a Medalha de Ouro foram distinguidos o Núcleo de Santarém da Liga dos Combatentes; Armando Marecos Ferreira (a título póstumo); Ivo Cruz Marques; Albino Manuel Cristino Maria (a título póstumo); Eulália Maria Teigas Marques (a título póstumo); e Ricardo Luís Costa. Com a Medalha de Prata foi galardoado Luís Sousa e Silva.

A Medalha de Mérito foi outorgada às seguintes pessoas e entidades: Rugby Clube de Santarém; Fernando Rita; José António Narciso Ramos; José Manuel Vieira Rodrigues; Carlos Alberto Silva Oliveira (a título póstumo); José Quaresma; Mário Rodrigues (a título póstumo); Maria Fernanda de Jesus Narciso; Mário Tropa Alves; Carlos António Pereira Amado; João Madeira; David Antunes; Jorge Duarte Hipólito Sá (a título póstumo); Eliseu Frazão; José dos Santos Luís; José de Lourdes Alexandre Silva (a título póstumo); Maria do Céu Dias; e Padre António Martins Pereira.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), realçou que as medalhas atribuídas são símbolo de mérito e distinção em diversas áreas de actividade, mas também de um compromisso com valores como os da perseverança, inovação e serviço à comunidade. “Quer seja na cultura, na arte, no desporto, na educação, na ciência, no associativismo ou na solidariedade, os homenageados deste dia deixam uma marca indelével no nosso concelho e na vida das pessoas que aqui vivem”, afirmou o autarca referindo que não se celebravam apenas conquistas individuais mas também um espírito colectivo de superação e de progresso.