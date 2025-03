Projecto cultural "Caminhos" percorre em Abril e Maio os 11 concelhos do Médio Tejo

Criado em 2017 pela CIM do Médio Tejo, o Caminhos pretende proporcionar encontros à volta da cultura, criando espaços de partilha e de diálogo entre os artistas e as comunidades.

Sob o mote "Caminhos – Um território em movimento", o primeiro ciclo de 2025 do projecto cultural em rede Caminhos no Médio Tejo vai levar dezenas de espectáculos de teatro e concertos aos 11 concelhos da região. Música, teatro, performance e marionetas fazem parte de uma programação que, através da cultura, visa promover a descoberta da região, a diversidade, a integração, a contemporaneidade e a identidade regional, anunciou a Comunidade Intermunicipal (CIM) do Médio Tejo, entidade organizadora. Em comunicado, a CIM destaca uma oferta cultural de programação em rede de acesso livre e gratuito, que atravessa diferentes expressões artísticas, assenta na proximidade e no conhecimento do território, e se propõe criar momentos de partilha e reflexão.

O ciclo Caminhos no Médio Tejo, que agrega os 11 municípios da CIM, arranca no dia 4 de Abril, em Vila Nova da Barquinha, com um concerto de Paulo Rafael, artista que mistura electrónica e sonoridades contemporâneas para criar experiências musicais imersivas, indica a nota informativa. Nos dias 11 e 12 de Abril, será a vez de Sardoal acolher "T0+1" do Caracol Cultural, um espectáculo de novo circo que reflecte sobre a “noção de casa e a necessidade de recomeço em tempos de incerteza”. Ainda em Abril, dia 25, a performance "Pena Capital" leva até Ferreira do Zêzere uma viagem sensorial pela poesia de Mário Cesariny, com interpretação de André Gago e música ao vivo de Francisco Sales.

A programação do Caminhos chega em Maio a Mação, onde, no dia 3, será apresentado "Sòmente", um espectáculo de teatro visual e poético do Teatro Só, que aborda a solidão na velhice e o impacto do tempo na vida das pessoas. No dia 5, será Ourém a receber o teatro de marionetas "Edmundo", dedicado ao público escolar, espectáculo que repete em Torres Novas, no dia 14. Antes, dia 9 de Maio, a música toma conta de Abrantes com o concerto do cantautor Rui Rosa. Nos dias 24 e 31 de Maio, em Constância e Entroncamento, respectivamente, o palco pertence ao "Coro dos Comuns", um projecto que dá voz às comunidades locais celebrando o canto colectivo como “expressão de identidade e partilha”.

O teatro chega a Alcanena a 28 de Maio com "Vida por Turnos", uma peça que leva o público a “reflectir sobre o impacto do trabalho por turnos”. A fechar este ciclo do Caminhos, a 31 de Maio, Tomar recebe "Um Submarino em Marte", um espectáculo que “questiona os desafios da sustentabilidade e do turismo de massas”, convidando o público a olhar para o futuro do planeta com uma nova perspectiva.