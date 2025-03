Sardoal inaugura nova biblioteca municipal no antigo Externato Rainha Santa Isabel

A nova Biblioteca Municipal de Sardoal foi inaugurada na sexta-feira, 21 de Março, como resultado da requalificação do antigo Externato Rainha Santa Isabel. O novo equipamento implicou um investimento de cerca de um milhão de euros, tendo o presidente da câmara municipal, Miguel Borges, destacado a importância cultural, educacional e histórica do projecto e do local onde a biblioteca foi reinstalada. “Tem duas vertentes. Uma é termos um equipamento com a qualidade que vai ser como biblioteca, com muitos conteúdos bibliográficos e outros materiais e suportes, e que também vai permitir contacto com autores e escritores, sendo um espaço onde queremos que haja vida à volta de tudo aquilo que é uma biblioteca”, disse o autarca. Por outro lado, Miguel Borges destacou a requalificação de um edifício histórico, que foi um antigo colégio, biblioteca e espaço de música, entre outras funções. “Nos últimos tempos tem estado a acentuar-se o seu estado de degradação e conseguimos travar e requalificar aquele edifício lindíssimo, dando-lhe uma função que vem em tudo na continuidade daquilo que foi a função que sempre teve. Uma função cultural, uma função educativa, uma função de valorização de uma comunidade como tem sido até aqui”, declarou.

A obra de requalificação arrancou em 2022 e ficou concluída no final de 2024. Foi depois necessário equipar a infraestrutura. A empreitada custou cerca de 925 mil euros, com uma taxa de cofinanciamento europeu de 100%, e os equipamentos tiveram um custo de cerca de 100 mil euros, suportados pelo município. Com áreas amplas e bastante luz natural, a nova biblioteca dispõe de sala infantil, sala juvenil e uma de literatura em geral, e estão disponíveis no edifício diversos computadores com acesso à Internet para usufruto dos utilizadores. Já em 1997, o edifício do antigo externato havia sido objecto de obras de recuperação, tendo sido ocupado então pela Biblioteca Fixa n.º 176 da Calouste Gulbenkian, serviço que aí funcionou até 2007, juntamente com a Escola de Música da Filarmónica União Sardoalense e uma delegação do Instituto Português da Juventude, entre outros. Devido à contínua degradação do imóvel e às deficiências estruturais e de conforto da antiga biblioteca, o espaço cultural foi transferido para a Casa Grande (ou dos Almeidas), junto à câmara municipal, onde funcionou nos últimos anos.