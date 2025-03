SFRA de Alverca recebe apoio para gala dos 151 anos

A Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense (SFRA), de Alverca do Ribatejo, vai receber um apoio financeiro do município de Vila Franca de Xira no valor de 1.190 euros, destinado a apoiar parte dos custos com a realização da gala dos 151 anos da SFRA. A gala está agendada para o dia 11 de Outubro de 2025.

O apoio foi concedido no âmbito do Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA), contemplando um financiamento de 1.190 euros e a impressão de materiais gráficos necessários para a divulgação do evento. A Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense, fundada há mais de um século e meio, tem desempenhado um papel de relevo na promoção da música e da cultura local, sendo uma referência na região. A Gala dos 151 anos será uma celebração especial, reconhecendo a história e a contribuição desta instituição para a comunidade. Desde 2008, o PAMA tem sido um instrumento importante no suporte às associações do concelho, promovendo o desenvolvimento e a sustentabilidade de diversas iniciativas culturais, desportivas, solidárias e juvenis.