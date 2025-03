Peça decorre no sábado à noite.

Teatro da Comuna apresenta “O Contador da História” no Cine-Teatro Paraíso Tomar

O Teatro da Comuna vai apresentar a peça “O Contador da História” no próximo sábado, dia 29 de Março, no Cine-Teatro Paraíso de Tomar. A peça apresenta-se como a “história de um país com quase 900 anos de memórias para contar”.

Com tragédia, comédia, naturalismo, canto e música, o espetáculo propõe-se a abordar os grandes momentos da história de Portugal, numa representação em diversos estilos, desde a paródia à tristeza. Sete actores criam diversos papéis, onde a cumplicidade com o público será uma constante.