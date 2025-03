Vem aí o segundo festival de folclore dos avieiros da Póvoa de Santa Iria

Já há data para a segunda edição do Festival de Folclore em Honra de Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo: 31 de Maio, na Póvoa de Santa Iria, promovido pela Associação Cultural Avieiros da Póvoa de Santa Iria (ACAPSI). A iniciativa, que promove a cultura e tradições locais, contará com o apoio da Câmara de Vila Franca de Xira, através do Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA). O 2º festival de folclore promete ser um momento de celebração da identidade cultural local, reunindo grupos folclóricos e promovendo o património imaterial da região. A iniciativa reforça a importância do movimento associativo na dinamização da comunidade e na preservação das tradições populares. Para ajudar na realização do evento o município deliberou a atribuição de um apoio financeiro à ACAPSI no valor de 270 euros, disponibilizado também um estrado de palco e a impressão de materiais gráficos para a divulgação do evento.