Xira Equestre e concurso de ganadarias animam Vila Franca de Xira até ao Colete Encarnado

A cidade de Vila Franca de Xira vai receber este ano, entre os dias 8 e 11 de Maio, a primeira edição do Xira Equestre, um encontro dedicado à promoção e valorização equestre da região, com os cavalos e a lezíria como os principais protagonistas. O Xira Equestre será um dos nove eventos que, entre Março e Julho, prometem dinamizar a cidade até às festas do Colete Encarnado e que englobam um programa vasto a que o município deu o nome “Do campo à Praça” e foi apresentado ao final da tarde de segunda-feira, 17 de Março.

O Xira Equestre é uma das grandes novidades, com o programa a incluir demonstrações equestres, exposições, palestras, actividades pedagógicas e competições. Segundo Carlos Silva, um dos responsáveis do evento, o Xira Equestre vai realizar-se no tentadero do cabo, onde está a escola de toureio José Falcão e haverá uma ligação de barco entre o cais de VFX e o cabo para quem quiser visitar. Outro dos destaques será a homenagem ao mestre dos cavalos Luís Valença. Para Fernando Paulo Ferreira, presidente do município, esta é uma grande aposta da câmara, que espera vir a marcar o calendário cultural da Área Metropolitana de Lisboa. “Queremos com este conjunto de eventos manter a ponte entre a tradição e a contemporaneidade. O Xira Equestre visa destacar o esforço e o trabalho que é feito em torno do cavalo”, explicou.

Outra das novidades será, a 4 de Maio, a realização de um concurso de ganadarias na praça de toiros Palha Blanco, onde estarão seis ganadarias nacionais. Na linha da frente estarão os cavaleiros Luís Rouxinol Jr, Joaquim Brito Paes e António Ribeiro Telles filho, que disputarão um lugar na corrida nocturna de terça-feira. O calendário arranca a 22 de Março com a 34ª edição da semana da cultura tauromáquica, seguindo-se a 6ª feira das tertúlias (de 2 a 4 de Maio), a novilhada da semana da cultura tauromáquica (24 de Maio), a romaria ao santuário do Senhor da Boa Morte (no feriado municipal, dia 29 de Maio), o mercado medieval do Centro de Bem-Estar Infantil (CBEI) de 30 de Maio a 1 de Junho e a romaria a Nossa Senhora de Alcamé, a 21 de Junho. Por fim, dias antes do Colete Encarnado, acontece a iniciativa tertúlias na rua, que este ano terá diversas iniciativas e que terá como foco a rua Manuel de Arriaga. Segundo Guilherme Nunes, da Associação de Tertúlias Tauromáquicas de Vila Franca de Xira, a iniciativa contará também com a inauguração de novos burladeros.

Os jovens e a tauromaquia

A 34ª edição da semana da cultura tauromáquica, que decorre até 29 de Março, tem como tema principal a passagem da cultura taurina aos mais jovens, estando no programa um conjunto de iniciativas que vão desde o fado, exposição de fotografia, visitas guiadas à praça de toiros, um colóquio sobre “Educação e Cultura” e uma palestra sobre a tauromaquia e a influência nos jovens, dia 27 de Março, no Clube Vilafranquense. Já a sexta edição da Feira das Tertúlias, que se realiza de 2 a 4 de Maio, vai este ano ter como novidade o convite a outras tertúlias da região. “Queremos fomentar o intercâmbio e a animação entre tertúlias”, explica Guilherme Nunes, presidente da Associação das Tertúlias Tauromáquicas de Vila Franca de Xira.