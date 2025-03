Abertas inscrições para Programa de Educação Parental Positiva de Santarém

Estão abertas as inscrições para pais, cuidadores de pré-adolescentes e adolescentes dos 8 aos 18 anos que queiram aderir ao Programa de Educação Parental Positiva e Consciente de Santarém, no âmbito da 8ª edição do Grupo de Pais Cuidadores de Santarém. Segundo informação da Câmara de Santarém, os interessados devem contactar a Equipa Multidisciplinar de Intervenção Comunitária– Divisão de Educação e Juventude, através do número de telefone 243 304 400 e/ou do e-mail: emic@cm-santarem.pt . As sessões decorrem na Sala de Leitura Bernardo Santareno, às quartas-feiras, pelas 18h30, de Abril a Junho.

A adesão ao programa é gratuito e visa ajudar a conhecer melhor as suas necessidades e as necessidades dos seus filhos; fortalecer a relação entre pais e filhos; promover comportamentos positivos; encorajar a imposição de limites efectivos e a definição de regras claras; e partilhar estratégias de resolução de problemas típicos da adolescência. O projecto integra o Programa Intermunicipal de Promoção do Sucesso Escolar da Lezíria do Tejo III, promovido pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, financiado pela União Europeia.