Festival do Campino regressa à Azinhaga para a sua segunda edição

A segunda edição do Festival do Campino vai realizar-se na Azinhaga, de 11 a 13 de Abril. O festival conta com mostras de artesanato, tasquinhas e animação nocturna, não faltando espectáculos típicos, como condução de cabrestos, picaria à vara larga, touro à corda e corridas de campinos.

A segunda edição do Festival do Campino vai realizar-se de 11 a 13 de Abril, na Azinhaga, concelho da Golegã. As comemorações procuram enaltecer a cultura tradicional de Portugal e da freguesia da Azinhaga, que é reconhecida pela ligação à criação de cavalos e de toiros bravos e por ser a casa de ilustres campinos. As festividades têm início a 11 de Abril, sexta-feira, com a Inauguração do Certame, no Largo do Miradouro, e destacam-se a actuação das Sevilhanas Las Rocielas da Golegã e o fogo de artifício, juntamente com a Largada de Toiros no Largo da Praça. Seguem-se ainda as actuações de Pop Fiction e do DJ Stefan da Silva, no Palco Miradouro.

A manhã de dia 12 de Abril, sábado, será dedicada à Prova de Condução de Jogos de Cabrestos e à Prova do Boi da Guia, no Recinto de Provas, e à realização de oficinas de bandarilhas, de construção de ímans e de pinturas em sacos de pano, no Largo do Miradouro. À tarde, no Recinto de Provas, realizam-se a Picaria à Vara Larga e a Prova dos Fardos. A noite encontra-se preenchida pela actuação do Rancho “Os Campinos d’Azinhaga” e o fogo de artifício, que antecede a Largada de Touros. O dia finaliza com o Concerto Sonido Andaluz e DJ Nuno Bruno.

O festival termina no dia 13 de Abril, domingo, com uma homenagem aos campinos na Rotunda do Campino. Realiza-se também um Concerto de Pasodobles da Sociedade de Recreio Musical Azinhaguense 1º de Dezembro, e o encerramento cabe à actuação “Fados ao Homem do Campo”.