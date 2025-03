Médico José Bento Sampaio apresenta livro de poesia Marés

O médico pediatra José Bento Sampaio, de Almeirim, apresenta o livro de poesia “Marés”, numa cerimónia no salão nobre da Câmara de Almeirim no dia 29 de Março, às 15h00. Esta obra do clínico, aposentado do Serviço Nacional de Saúde desde 2005, que foi director do Hospital de Torres Novas, surge na sequência de outros seis livros. Marés é um “livro de percurso, de memórias e afectos” que se “insere no amplo espaço de intervenção cívico-cultural do neo-realismo”, descreve o escritor e crítico literário, Domingos Lobo.

O livro tem poemas sobre o 25 de Abril, letras para canções, poemas que já foram publicados no livro “Gritos” no ano de 2017, agora com algumas alterações, além de incluir poemas de amor, poesia pagã, entre outros temas. José Manuel Sampaio, que foi Médico Sem Fronteiras com a Assistência Médica Internacional (AMI) na Guiné Bissau, Cabo Verde e Timor Leste, publicou o primeiro livro de poesia, intitulado “O Grito”, em 1973, tendo a obra sido apreendida pela polícia política.

Agraciado com as medalhas de ouro pelos municípios de Almeirim e de Torres Novas, o autor escreveu também para teatro com o livro “Terra Velha”, que conta a história dos rendeiros de Almeirim e da sua luta para manter o direito às terras onde trabalhavam há mais de 90 anos. Na altura, em 2022, o autor dizia que esta era a obra mais importante que já escreveu, considerando-a uma ferramenta para que as gerações mais novas leiam e não deixem a história repetir-se.