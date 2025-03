Pedro Abrunhosa, JP Simões e Tiago Bettencourt até Julho no Teatro Virgínia

O Teatro Virgínia, em Torres Novas, apresentou a programação do próximo quadrimestre com nomes como Pedro Abrunhosa, JP Simões e Tiago Bettencourt em agenda, além de espectáculos de teatro, dança, cinema, jazz e humor. Em comunicado, a Câmara Municipal de Torres Novas dá conta que a nova temporada no Virgínia, que decorre até Julho, principia nos dias 3 e 4 de Abril, com dois concertos de Pedro Abrunhosa, seguindo-se as peças de teatro "O amor é fodido", a partir de Miguel Esteves Cardoso, pela Companhia João Garcia Miguel, e "A menina que pintava pássaros", um espectáculo que pondera sobre a liberdade, pelo Teatro e Marionetas de Mandrágora, nos dias 11 e 12, respectivamente.

Para comemorar a Revolução dos Cravos, a Casa do Povo de Riachos recebe o concerto "Os Filhos da revolução", a 24 de Abril e, no dia seguinte, JP Simões canta José Mário Branco no Virgínia, ambos os espectáculos com entrada gratuita. No Dia Mundial da Dança, a 29 de Abril, O Corpo da Dança apresenta a edição de 2025 de BlackBox, um projecto de criação coreográfica de e para jovens, consistindo na criação e produção de obras inéditas da sua autoria. No dia 30, a fechar a programação de Abril, o Virgínia recebe a orquestra de jazz do Hot Clube de Portugal com o concerto "Impermanências".

Maio inicia-se com o humor de Carlos Coutinho Vilhena, que apresenta, no dia 3, o espectáculo de 'stand up' "Snob", seguindo-se, no dia 10, a performance "Partes Sensíveis", com criação, texto e interpretação de David Marques e Nuno Pinheiro. A música regressa ao Virgínia no dia 16 de Maio, com Tiago Bettencourt a apresentar o concerto a solo "Fio da Navalha", estando agendadas, para o dia seguinte, duas sessões de "Masha e o Urso", com o espectáculo musical "Missão no Circo". "Diogo Mal e Cura" apresenta o seu primeiro álbum, "Ante Estreia", a 23 de Maio e o Atelier Teatral dos Miúdos, do projeto "Teatro em Formação", estreia Tan-trum no dia seguinte.

A agenda do Virgínia retoma a 19 de Junho, com a peça de teatro para crianças "Pic Nic", pela Historioscópio, e, no dia 28, leva ao Palácio dos Desportos o concerto "Sinfonia do Novo Mundo", com a orquestra Alma Mater e os coros Choral Phydellius e Spatium Vocale, sob a batuta do maestro João Baptista Branco. A fechar a programação, que contempla ainda sessões de cinema ao longo de todo o quadrimestre, o Teatro Virgínia recebe, no dia 30 de Julho, a actuação da Seattle Youth Symphony Orchestra.