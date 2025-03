Samora Correia recebe XV Encontro de Coros

Em palco vão estar três grupos de diferentes latitudes. O evento, com início às 16h00 e entrada gratuita, conta com a participação do Coro Polifónico Municipal de Tábua, do Coral Almira de Alcácer do Sal e do Coro do Município de Benavente, anfitrião da iniciativa.

O Encontro de Coros do Município de Benavente está de regresso ao Centro Cultural de Samora Correia para a sua 15.ª edição, reunindo grupos corais de diferentes regiões do país.

O evento, que se realiza no dia 30 de Março, às 16h00, promete uma tarde de celebração da música coral e de intercâmbio cultural.

A iniciativa conta com a presença do Coro do Município de Benavente, organizador do evento, que convida este ano o Coro Polifónico Municipal de Tábua e o Coral Almira de Alcácer do Sal.

O encontro visa a partilha de repertórios e o enriquecimento da experiência musical dos participantes e do público.

Organizado pelo Sector da Cultura da Câmara Municipal de Benavente, o evento é de entrada gratuita e pretende reforçar a dinamização cultural da região.